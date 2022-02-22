Дорожную разметку на казанских дорогах нарисуют за 320 миллионов

Общая протяженность составит 2,1 тысячи километров

На нанесение дорожной разметки на дорогах Казани планируют направить 320 миллионов рублей, выяснило «Реальное время». Задание подразумевает нанесение горизонтальной дорожной разметки. На некоторых участках использовать планируют краску, а на других — горячий и холодный пластик. Общая протяженность нанесенной разметки на дорогах столицы Татарстана составит 2,1 тысячи километров.

Все линии делятся на несколько типов: в зависимости от ширины — 0,15 и 0,2 метра, и в зависимости от цвета — белые и желтые. Часть разметок рабочим придется наносить вручную, остальное сделают маркировочной машиной.

Работы проведут уже в этом году. Заказчик в лице ГКУ «Главтатдортранс» требует завершить их до начала осени, дедлайн — 1 сентября. К этому моменту подрядчик, которого учреждение еще ищет, должен выполнить задание в полном объеме. Приступить к работе он должен в мае.

Фото: realnoevremya.ru

Дорожную разметку обновят и на Кремлевской набережной

Новая дорожная разметка появится во всех районах Казани. Так, например, горячим и холодным пластиком ее нанесут на дорогах по 18 улицам Авиастроительного района и по 18 улицам Ново-Савиновского района. В Вахитовском районе города дорожную разметку нарисуют на 51 участке дорог, в Приволжском — на 27, в Кировском — на 28, в Московском — на 18, в Советском — на 32. Итого разметку горячим и холодным пластиком нанесут на 192 участках.



Краской дорожную разметку нанесут на 22 участках Авиастроительного района Казани и на 18 участках Ново-Савиновского района. В Вахитовском районе города ее используют на 50 участках, в Приволжском — на 57, в Кировском — на 54, в Московском — на 32, в Советском — на 64. В общей сложности — 297 участков.

Появится дорожная разметка на Большом Казанском кольце и на центральных улицах города, в том числе Карла Маркса, Пушкина, Лево-Булачной, Маяковского, Кремлевской, Островского, Петербургской и так далее. Обновят ее на мосту «Миллениум» и Кремлевской набережной. Работы пройдут на поселковых дорогах, в том числе в поселке Мирном.

«Реальное время» публикует полный список улиц, на дорогах которых в этом году обновят дорожную разметку.

Краской Термопластиком АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Айдарова Ак. Павлова Беломорская Дементьева (от ул. М.Миля до ул. Ак. Павлова) Ижевская Камчатская (от ул. Ударной до ул. Советской) Копылова Ленинградская М. Миля Максимова Малая Заречная О. Кошевого П. Витера Песочная (от ул. Мал. Заречной до М-7) Советская п. Кадышево Ударная (от ул. Вересаева до ул. Камчатской) Челюскина Тэцевская (от ул. Гудованцева до ул. Дементьева) Дороги в н.п. Кадышево и Борисоглебское Белинского Годовикова Д.Давыдова Карагандинская Лечебная Литвинова Луначарского Лядова Местный проезд по ул. Копылова Побежимова Пржевальского Симонова Социалистическая Тимерязева Центрально-Мариупольская Чапаева Лукина Л. Черкасова П.Баранова 2-я Ленинградская НОВО-САВИНОВСКИЙ УЧАСТОК Адоратского Амирхана, включая кольцо на М. Миля Амирхана съезд ко Дворцу единоборств Бондаренко (от ул. Чуйкова до ул. Пр. Х.Ямашева) Волгоградская (от ул. Ибрагимова до ул. Бондаренко) Воровского (от ул. Амирхана до ул. Гаврилова) Восстания (от ул. Короленко до ул. Ибрагимова) Гаврилова (от ул. Чистопольской до ул. Чуйкова) Гаврилова (от ул. Чуйкова до ул. Адоратского) Короленко М. Чуйкова (от ул. Амирхана до ул. Гаврилова) М. Чуйкова (от ул. Амирхана до ул. Мусина) М. Чуйкова (от ул. Мусина до ул. Короленко) Мусина Подъездная дорога к футбольному стадиону на 45000 зрителей Проспект Ямашева (от Короленко до моста через реку Казанка) Сибгата Хакима Чистопольская (от ул. Бондаренко до развязки по ул. Гаврилова, включая развязку) Абсалямова Бичурина Гаврилова — от ул. Лаврентьева до ул. Чуйкова и от Ибрагимова до Гашека Гашека Голубятникова Лаврентьева Меридианная На местном проезде от ул. Амирхана до ул. Адоратского (школа №7) На местном проезде от ул. Мусина до ул. Амирхана (школа №9, 49) Нигматуллина Октябрьская проспект Ямашева (краевые) Четаева Голубятникова ВКП Восточный проезд Монтажная Апастовская ВАХИТОВСКИЙ УЧАСТОК Автодорога от ул. Танковой до ул. Пушкина (Пр. Универсиады, ул. Тихомирнова) Айдинова Астрономическая Б.Красная Б.Шахиди Батурина Бутлерова Вишневского Волкова Г.Тукая — от ул. Татарстан до Б.Шахиди и от ул. Татарстан до площади Вахитова Горького Девятаева с разворотным кольцом Дзержинского (от ул. Миславского до ул. Пушкина) Достоевского (от ул. Бутлерова до ул. Абжалилова) Жуковского К.Маркса (от ул. Н.Ершова до ул. Батурина) Касаткина Качалова Кремлевская Кремлевская набережная Лево-Булачная Лобачевского Миславского Московская Мост «Миллениум» Н.Ершова (от К.Маркса до Абжалилова) Островского — от ул. Пушкина до Назарбаева и от ул. Пушкина до М.Джалиля Парижской Коммуны Петербургская Площадь 1 Мая Площадь Свободы Площадь Тысячелетия Подлужная и съезды с моста «Миллениум» Право-Булачная Профсоюзная Пушкина Саид-Галеева Салимжанова Спартаковская (от ул. Айдинова до ул. Назарбаева) Т.Миннуллина Татарстан — от ул. Г.Тукая до ул. Девятаева и от ул. Пушкина до ул. Г.Тукая Ташаяк Театральная Университетская Федосеевская Чернышевского — от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского и от ул. Кремлевской до ул. Нариманова Япеева А.Еники Абжалилова (от ул. Достоевского до ул. Н.Ершова) Айвазовского Академическая Ахтямова Г.Исхаки Г.Камала (от ул. Лево-Булачной до ул. К.Тинчурина) Галактионова Зайни Султана Зинина К.Наджми Калинина Коротченко Курашова (от ул. Горького до ул. Волкова) Лесгафта М.Джалиля Малая Красная Марджани Маяковского Межлаука Меховщиков Муштари Нариманова Некрасова Портовая Пугачевская С.Садыковой Сафьян Суконная Т.Гиззата Тельмана Товарищеская Толстого Ульянова-Ленина Ф.Карима Х.Такташа (от ул. Салимзянова до ул. Н.Назарбаева) Чехова Ш.Камала Шмидта Зеленая К.Тинчурина Зои Космодемьянской Бехтерева Р.Яхина Столбова Рахматуллина Щапова Адамюка Нагорная Гоголя ПРИВОЛЖСКИЙ УЧАСТОК Академика Парина Братьев Батталовых Даурская (от Оренбургского тракта до ул. Аметьевская магистраль) Дубравная Зорге (от ул. Габишева до ул. Ю.Фучика) Зорге (от ул. Ю.Фучика до ул. Бр. Касимовых) Кул Гали (от ул. Габишева до ул. Центральной) Салмачи. Кулагина Мавлютова Магистральная Назарбаева (Эсперанто) Ново-Давликеевская Матюшинский тракт Оренбургский проезд Оренбургский тракт (от ул. Павлюхина до границы Казани) Павлюхина Пр. Победы (от Оренбургского проезда до ул. Ак. Завойского) Р.Гареева Сафиуллина (от пр. Победы до ул. Габишева) Техническая Фермское шоссе (от Оренбургского тракта до Оренбургского проезда) Фучика (от ул. Р.Зорге до ул. Завойского) Фучика (от ул. Р.Зорге до ул. пр. Победы) Актайская Авангардная Модельная Магистраль 100-летия ТАССР (от Оренбургского проезда до ул. Магистральной) 2-я Туринская Агрономическая Аметьевская Безымянная Борисковская Ботаническая (от ул. Шаляпина до ул. Н.Назарбаева) Бр.Касимовых Братская Булатова Ватутина Г.Ахунова Габишева Газовая Гарифьянова Давликеевская Дальняя Даурская (от ул. Х. Такташа до Оренбургского тракта) Дорога на базу «Динамо» Братьев Батталовых (дорога на «Ферма-2») Дорога на Центр гребных видов спорта Дорога от пос. Салмачи до пос. Вишневка (до моста через реку Ноксу) Ипподромная Камая Карбышева (от ул. Бр. Касимовых до Ак. Парина) Каучуковая Крутовская Кул Гали Лебедева М.Гафури Магистраль 100-летия ТАССР (от ул. Оренбургского проезда до ул. Магистральной) краевая Моторная Поперечно-Отарская пос. Салмачи Рауиса Гареева Рощинская Садовая (пос. Ст. Победилово) Сайдашева Спартаковская (от ул. Н.Назарбаева до ул. Халева) Сыртлановой Техническая (краевая) Тульская Фаткуллина Фермское шоссе Х.Такташа (от ул. Н.Назарбаева до ул. Даурской) Халева Центральная (пос. Отары) Центральная (пос. Салмачи) Центрально-Отарская Шаляпина Южно-Промышленная 2-я Газовая Роторная, вкл. со стороны Халева Весенняя (п. Мирный) Мелитопольская (п. Мирный) Чебоксарская (Аметьево) Красного Пожарника и пер. Сайдашева Кызыл Татарстан КИРОВСКИЙ УЧАСТОК 1 Мая 25 лет Октября Бирюзовая БКК (от ул. Несмелова до ул. Короленко) Вахитова (от ул. Яруллина до ул. Краснококшайской) Гладилова Горьковское шоссе Кировская дамба Клары Цеткин Кольцо (Горьковское Шоссе — Восстания) Краснококшайская Лукницкого Несмелова Осиновская Радиальная линия Фрунзе/Болотникова С.Халтурина Болотникова Фрунзе Серова Аракчинское шоссе Боевая 2-я Старо-Аракчинская Приволжская Богатырская Привокзальная Шоссе от пос. Залесный в пос. Юдино Шоссе Юдино — Новое Юдино Дорога от ул. Несмелова до ЖК Серебряный бор) 2-я Юго-Западная Алафузова Баруди (от ул. Краснококшайской до ул. Батыршина) Баруди (от ул. Серова до ул. Батыршина) БКК (от ул. Несмелова до ул. Короленко) краевая Блюхера Богатырева Большая Горсоветская Горьковское Шоссе (краевая) Гривская Дежнева Деловая дорога на Карьер Залесная (дублирующие проезды) Комсомольская Красного Химика Куземетьевская Кызыл Армейская Лазарева Малая Крыловка Мало-Московская Маршрутная Можайского Повстанческая (от ул. Чкалова до Поперечно-Базарной) Поперечно-Базарная Пролетарская Путейская (от моста до границ района) Революционная Серп и Молот Табейкина Урицкого Чкалова Шоссейная Энгельса Ягодинская Яруллина Прудная Брюсова Низовая Автосервисная Микрорайон «Салават купере»: А.Авзаловой Хибинская И.Шакирова М.Карима Н.Юсупова П.Заречье А.Арсланова Зилантовская В.Сажинова ВКП от ул. Тансык до ул. Арсланова Тансык Мастеров МОСКОВСКИЙ УЧАСТОК Бондаренко (от ул. Чистопольской до пр. Ямашева) Васильченко Вахитова (от ул. Яруллина до ул. Декабристов) Волгоградская (от Декабристов до Ибрагимова) Воровского (от ул. Декабристов до ул. Короленко) Восстания (от ул. Декабристов до кольца Горьковского шоссе) Восстания (от ул. Ибрагимова до ул. Декабристов) Гагарина Декабристов Ибрагимова (от ул. Копылова до ул. Декабристов) Кулахметова (включая кольцо) Ленинская дамба (от ул. Чистопольской до пл. Тысячелетия) Н.Фаттаха (до границ района) Бондаренко (от ул. Чистопольской до ул. С.Хакима) Тэцевская (от ул. Васильченко до ул. Н.Фаттаха) Тэцевская (от ул. Васильченко до ул. Гудованцева) Химическая (от ул. Тэцевской до ул. Беломорской) Чистопольская (от ул. Декабристов до ул. Бондаренко) Бакалейная Батыршина Блюхера Восход Городская Горсоветская Гудованцева дорога на пос. Н.Николаевка Енисейская Исаева Королева Короленко (от Ямашева до ул. Черноморская) Лушникова Моисеева П.Мухамедьярова Повстанческая Правосудия Рахимова Сабан Северо-Западная Серова внутренний проезд Солдатская Соловецких Юнг Тверская Тунакова Х.Туфана Химиков Хлебозаводская Центральная (пос. Краснооктябрьский) Черноморская Ш.Усманова Химическая СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК А.Кутуя Аграрная Азина Ак. Глушко Ак. Губкина Ак. Сахарова Аметьевская магистраль Вагапова Гвардейская (от Н. Ершова до Даурской) Даурская (от ул. Аметьевская магистраль до ул. Р. Зорге) Закиева Зорге (от Даурской до ул. Бр. Касимовых) Камалеева Каспийская Космонавтов Ломжинская Магистральная Мамадышская развязка Мамадышский тракт Минская Мира Мост через Казанку (Третья транспортная дамба) Н.Ершова (от ул. Пионерской до ул. Абжалилова) Родины (от пр.Победы до ул. Зорге) Сибирский тракт Танковая (от танкового кольца до ул. Р.Зорге) Фучика (от ул. Закиева до ул. Завойского) Халитова Х.Бигичева П.Лумумбы Пр. Победы (от ул. Завойского до ул. Губкина) Ак. Арбузова (от ул. Губкина до Третьей транспортной дамбы) 1-я Вольская 2-я Даурская 8 Марта А. Кутуя от Бухарской до Даурской Аббасова Ак. Глушко (от Н.Жиганова до пр. Победы) Ак. Кирпичникова Б.Галеева Бухарская (от ул. Родины до ул. А.Кутуя) Вознесенское Г.Динмухаметова Главная Даурская от ул. Р.Зорге до ул. А.Кутуя Дорога Б.Дербышки — Кульсеитово Дорога М.Дербышки — Б.Дербышки Дорожная пос. Нагорный Журналистов (от Ак. Арбузова до Ак. Губкина) Журналистов (от Академика Арбузова до Сибирского тракта) Завойского (от ул. Динмухаметова до ул. Ю.Фучика) Завойского (от ул. Ю.Фучика до пр.Победы) Интернациональная Искра Кайбицкая Кариева Карбышева Каштановая Кирпичная Комарова Кр. Позиции Курская Курчатова Курынова Лат. Стрелков Липатова Н.Жиганова Н.Рахлина Нардуган Начальная Ноксинский пер. Ноксинский спуск П. Полушкина от ТЦ «Мега» вдоль Агропромпарка до Н.Жиганова Парковая Пионерская Попова Правды Родины Сеченова Сибирский пер Советская (Дербышки) Советская (Константиновка) Солидарности Стадионная Таежная Танковая (от ул. Карбышева до ул. Р.Зорге) Толбухина Тополевая Торфяная Тулпар Тыныч Файзи, местный проезд по ул. Файзи Халезова Чишмяле Шуртыгина Энтузиастов

Краска не выдерживает критики, а на термопластик приходится менее 20%

Дорожную разметку на татарстанских дорогах критиковали в МВД по РТ. В декабре 2021 года глава ведомства Артем Хохорин указал, что нестирающимся и хорошо заметным в любое время суток термопластиком нанесено менее 20% дорожной разметки. По большей части она нарисована краской, которая не выдерживает критики:



— Зачастую даже новая краска не отвечает требованиям по яркости и светоотражению! — возмущался Хохорин.



К слову, обновлением разметки занимались и в 2021 году, но не за 320 миллионов рублей, а за 280,7 миллиона. Год назад контракт на эту сумму с ГКУ «Главтатдортранс» заключило ООО «Гром», взяв на себя обязательство нанести почти 2 100 км разметки на дорогах Казани. Под обновление попали порядка 500 улиц во всех районах города, в том числе и исторический центр. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина