Как в Казани прошел первый день послабления ограничений — видео

С 21 февраля в Татарстане ослабили коронавирусные ограничения. В Казани увеличился пассажиропоток в общественном транспорте, стало больше людей и в торговых центрах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также выросло число посетителей и в заведениях общепита. Одно из казанских заведении рассказало, что в период введения QR-кодов выручка упала на 60%.



В Татарстане с 21 февраля отменили QR-коды для проезда в общественном транспорте, для посещения боулингов и компьютерных клубов, заведений общепита. Объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

Татьяна Леухина