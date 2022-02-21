Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Евросоюз призывает российские власти не признавать независимость ДНР и ЛНР.

— Мы призываем президента (РФ Владимира, — прим. ред.) Путина соблюдать международное право и минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области, — приводит ТАСС его слова.

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Отдельно Боррель подчеркнул, что страны ЕС «единым фронтом» отреагируют на признание независимости ДНР и ЛНР. В случае признания Москвой республик вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться, предупредил глава дипломатии ЕС.

Сегодня Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждался вопрос о признании ДНР и ЛНР. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время своего выступления отмечал, что давление на Россию будет запредельным, но страна знает, как этому противостоять. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство «уже давно» готовится к признанию самопровозглашенных республик.



На прошлой неделе депутат от КПРФ Казбек Тайсаев выражал мнение, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты ради признания ДНР и ЛНР. Во время обсуждения проекта документа о признании независимости представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради этого.



Татьяна Леухина