Путин: Украина для нас не просто соседняя страна

Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи, близкие и родственники. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего телеобращения.

По словам Путина, Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от России.

— Современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал.

«Зачем надо было делать такие щедрые подарки?», — сказал Путин о возможности выхода республик из состава СССР «без дополнительных условий».

Также в ходе своего выступления российский лидер выразил мнение, что Украину в наши дни можно с полным основанием называть «Украина имени Владимира Ильича Ленина». «Он и автор и архитектор», — сказал он.

Татьяна Леухина