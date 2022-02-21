На территориях ТОСЭР «Набережные Челны» и «Менделеевск» будут реализовывать четыре новых проекта

В Доме правительства РТ состоялось заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны» и «Менделеевск». Там представили четыре проекта.

Общий объем инвестиций по ним проектам составил 152,4 млн рублей. На предприятиях создадут 92 рабочих места. Один проект будет реализовываться в Челнах, остальные три — в Менделеевске.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Менделеевске ООО «Пенопласт-М» реализует проект по организации производства пенопласта различных марок, а ООО «Реновация-22» построит завод по производству товарного бетона и строительных изделий. ООО «Стилк» будет производить на территории ТОСЭР крепежные изделия. На ТОСЭР в Набережных Челнах ООО ЗМК «Металлист» развернет производство сэндвич-панелей и металлоконструкций, передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

В ноябре прошлого года Министерство экономики РТ сообщало, что в 2021 году резиденты ТОСЭР Татарстана создали свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Большую часть из них — 6,3 тысячи — на территории ТОСЭР «Зеленодольск».

Татьяна Леухина