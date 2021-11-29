С начала 2021 года в Татарстане резиденты ТОСЭР создали более 7 тысяч рабочих мест

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году резиденты ТОСЭР Татарстана создали свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Основная часть из них (6,3 тысячи) приходится на ТОСЭР «Зеленодольск», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В 2016 году на территории республики создали пять территорий социально-экономического развития (Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск). В общей сложности за пять лет работы было создано более 17 тысяч рабочих мест.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» предлагает выровнять экономические условия ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными резидентами ТОСЭР, которые размещают свои производства в России.

Диана Жиленкова