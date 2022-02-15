Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне в феврале

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце жителей Татарстана ждет дополнительный выходной. В Минтруда РТ напомнили, что, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на среду.

Продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют выходному праздничному дню, уменьшается на один час. Поэтому во вторник, 22 февраля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день.

Фото: Максим Платонов (архив)

В общей сложности в 2022 году жители Татарстана будут отдыхать 119 дней, в это число входят 18 нерабочих праздничных дней. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными они будут работать 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней — 22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября.