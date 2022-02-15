Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне в феврале
В этом месяце жителей Татарстана ждет дополнительный выходной. В Минтруда РТ напомнили, что, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем. В этом году праздник выпадает на среду.
Продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют выходному праздничному дню, уменьшается на один час. Поэтому во вторник, 22 февраля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день.
В общей сложности в 2022 году жители Татарстана будут отдыхать 119 дней, в это число входят 18 нерабочих праздничных дней. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными они будут работать 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней — 22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября.Общество Татарстан
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