Путин намерен выслушать мнения участников Совбеза по обращениям глав ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен выслушать мнения участников Совбеза РФ по обращениям глав ДНР и ЛНР о признании независимости этих республик. Об этом он заявил на заседании Совбеза.

Он подчеркнул, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в Европе в частности. Глава государства указал, что если Украина вступит в НАТО, угроза для российской стороны возрастет.



Сегодня главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Пушилин заявил, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.



На прошлой неделе Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.



Татьяна Леухина