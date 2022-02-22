В Елабуге и Зеленодольске откроются два центра культурного развития

В Татарстане — в Елабуге и Зеленодольске — в этом году откроются два центра культурного развития. Их начали строить в прошлом году в рамках национального проекта «Культура».

Центр в Елабуге рассчитан на 197 мест, в Зеленодольске — на 199. В прошлом году в республике по нацпроекту построили три дома культуры. Два — в Кукморском районе, один — в Мензелинском. Каждый из них рассчитан на 100 мест.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Также в 2021 году в Татарстане отремонтировали две школы искусств, расположенные в Кировском районе Казани: музыкальную школу №2 и школу искусств №10. Также поддержку получили учреждения культуры на селе (83 учреждения и 75 сотрудников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). Еще десять творческих любительских коллективов республики получили гранты на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В январе министр культуры республики Ирада Аюпова сообщала, что в 2022 году в Татарстане построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда».



Татьяна Леухина