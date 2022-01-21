В Татарстане в 2022 году построят пять сельских домов культуры за 106,5 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В 2022 году в Татарстане построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда». Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании итоговой коллегии ведомства.

За 2021 год по национальному проекту «Культура» в Татарстане построили три сельских дома культуры на сто мест стоимостью 85,1 млн рублей. Из них 41 миллион рублей выделили из федерального бюджета. Кроме того в Казани капитально отремонтировали две детских музыкальных школ на 54,9 млн рублей, из которых 31,8 млн рублей — федеральные средства.

Помимо этого, по нацпроекту «Культура» проведут капитальный ремонт краеведческого музея в Лаишево. На эти цели из федерального бюджета выделено 20,7 млн рублей. Также уже началось строительство двух центров культурного развития в Зеленодольске и Елабуге на сумму 300,6 млн рублей, из них 233,2 млн рублей предоставлено из бюджета РФ.

Фото: Илья Репин (архив)

В начале 2022-го министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что по нацпроекту «Культура» в Татарстане в этом году построят, реконструируют и отремонтируют 11 объектов: дома культуры, детские музыкальные школы, музеи, а еще Театр юного зрителя в Нижнекамске. Также в планах реновация кино-концертного зала в Альметьевске.



Дарья Акимова