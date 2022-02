Боррель: «Это не украинский кризис, это российский кризис»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает причиной сложившейся ситуации вокруг Украины Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией, — считает Боррель.

Glad to have Foreign Minister @DmytroKuleba at today’s Foreign Affairs Council #FAC to discuss latest developments in regards to our common European security.



This is not a Ukrainian crisis but a Russian crisis, as it was created by Russia.



