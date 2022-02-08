Боррель: в ЕС не считают, что Россия стремится захватить Украину

Россия не стремится захватить Украину. Она оказывает на нее давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— У них есть озабоченности по безопасности, включая расширение НАТО. Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них, — приводит ТАСС его слова.

Боррель заявил, что не верит в возможность нападения России на Украину так, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По его мнению, говорить о том, что сейчас самый сложный момент с окончания Второй мировой войны — неверно. В настоящее время самый сложный момент с окончания холодной войны.

Фото: torange.biz

Вчера лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в Москве. Переговоры продолжались более 5 часов. Путин заявил, что Москва со своей стороны будет делать все для того, чтобы найти компромиссы, которые всех устраивают. Макрон отмечал, что диалог с Россией — это главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Сегодня Макрон встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер призвал соблюдать Минские соглашения, поскольку это единственная основа для урегулирования кризиса на Украине.

Татьяна Леухина