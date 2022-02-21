Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на выплаты эвакуируемым жителям Донбасса

Правительство России выделило 5 миллиардов рублей для предоставления финансовой помощи властям Ростовской области на выплаты 10 тысяч рублей эвакуируемым в регион жителям Донбасса.

19 февраля первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что выделенные средства были получены и доведены до министерства труда. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: govvrn.ru

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что российскую границу пересекли уже около 61 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами в другие регионы России. Кроме того, где-то около тысячи беженцев из Донбасса получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей в Ростовской области.

Максим Кокунин