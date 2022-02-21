В России снижается количество новых заболевших коронавирусом — за сутки выявили 152 337 случаев

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 152 337 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 8 835 человек, на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. За все время пандемии в России выявили 15 522 756 случаев.

Всего выздоровели 12 492 732 человек, в том числе 127 494 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 735 человек. В общей сложности от COVID-19 скончались 346 235 заболевших.

В России снижается количество новых заболевших — напомним, на 20 февраля в России подтвердили 170 699 новых случаев COVID-19.