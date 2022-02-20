Новости общества

12:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России подтвердили 170 699 новых случаев COVID-19

11:05, 20.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердили 170 699 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 170 699 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 372 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 370 419 россиян.

Всего выздоровели 12 365 238 человек, в том числе 147 296 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 745 человек. В общей сложности от COVID-19 скончались 345 500 заболевших.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 606 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено более 273 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также