В России подтвердили 170 699 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 170 699 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 10 372 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 15 370 419 россиян.

Всего выздоровели 12 365 238 человек, в том числе 147 296 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 745 человек. В общей сложности от COVID-19 скончались 345 500 заболевших.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 606 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено более 273 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова