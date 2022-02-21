В Казани в 2022 году планируют обновить 250 автобусов

В текущем году в Казани планируют обновить 250 единиц городских автобусов. Об этом стало известно на XII отчетной сессии Казгордумы.

По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, готовится заявка на обновление транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Произойдет это на следующих условиях субсидирования — 60% от стоимости из федерального бюджета и 40% в лизинг.

В 2021 году в Казани было обновлено 40 единиц автобусов.

Фото: realnoevremya.ru

18 февраля в Казани завершился тест-драйв нового сочлененного низкопольного автобуса марки КАМАЗ. По результатам его тестовой эксплуатации выяснилось, что технические характеристики транспорта позволяют использовать его для перевозки пассажиров. Но его выпуск на маршруты на некоторых участках улично-дорожной сети Казани сейчас невозможен. Автобус при повороте выезжает на встречную полосу движения, а существующим разворотным площадкам на конечных остановках будет нужна реконструкция.



Дарья Акимова