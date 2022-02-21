В России в 2021 году обороты похоронного бизнеса выросли на 12,5% — это рекорд за семь лет

За 2021 год в России обороты похоронного бизнеса увеличились на 12,5%. Это стало самым высоким показателем с 2013 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Оборот составил 80,4 млрд рублей. Уровень смертности при этом повысился на 15,1%, до 2,44 млн человек. Разница в цифрах связана с тем, что россияне начинают экономить на погребении. Бизнес уходит в теневой сектор. По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, оборот отрасли с учетом теневой выручки вырос за 2021 год на 20–25%, до 300 млрд рублей.

По данным Росстата, наибольший рост рынка ритуальных услуг зафиксирован в Подмосковье. Там в прошлом году общая выручка ритуальных компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд рублей, тогда как в остальных регионах — на 5-15%. Связано это с тем, что жители Москвы стараются хоронить близких в Подмосковье, так как цены за участок на кладбище здесь намного ниже. На московских кладбищах хоронят, если уже есть семейная могила.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля стало известно, что в весеннюю сессию в Госдуму планируется внести проект нового закона о похоронном деле в России. По мнению авторов, он поможет решить вопрос с черными ритуальными агентами и навязыванием услуг ими, установит расценки на важнейший перечень ритуальных услуг.

Дарья Акимова