В Татарстане МСП привлекли гарантий и поручительств почти на 10 млрд рублей в 2021 году

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстан стал одним из лидеров по оказываемой поддержке в виде гарантий и поручительств среди малого и среднего бизнеса в 2021 году, сообщает ТАСС.



536 МСП республики привлекли гарантии и поручительства на общую сумму в 9,9 млрд рублей. В абсолютных лидерах перед Татарстаном расположились Москва (1,5 тысячи МСП, 35,6 млрд рублей), Новосибирская область (646 МСП, 9,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (637 МСП, 14,6 млрд рублей), Краснодарский край (637 МСП, 8,2 млрд рублей), Крым и Севастополь (703 МСП, 2,15 млрд рублей).

Еще в топ-10 вошли Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

Всего количество получателей господдержки в виде гарантий и поручительств в России среди малого и среднего бизнеса в 2021 году выросло на 67% по сравнению с 2020 годом.

Маргарита Головатенко