За сутки более 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией
Более 30 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли границу с Россией за сутки. Об этом сообщает пограничное Управление ФСБ по Ростовской области.
Режим ЧС из-за растущего потока эвакуированных ввели в Воронежской области. В правительстве региона отметили, что сейчас властям необходимо решить некоторые организационные вопросы: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочередные проблемы беженцев, их тестирование на COVID-19 и тому подобное, пишет «РИА Новости».
Воронежская область готова принять 4,5 тысячи человек. На территории региона развернули 42 пункта для размещения прибывших.
Вчера власти Ростовской области сообщили, что пункты временного размещения приняли 4 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В субботу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса.
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