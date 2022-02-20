За сутки более 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией

Более 30 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли границу с Россией за сутки. Об этом сообщает пограничное Управление ФСБ по Ростовской области.

Режим ЧС из-за растущего потока эвакуированных ввели в Воронежской области. В правительстве региона отметили, что сейчас властям необходимо решить некоторые организационные вопросы: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочередные проблемы беженцев, их тестирование на COVID-19 и тому подобное, пишет «РИА Новости».

Фото: govvrn.ru

Воронежская область готова принять 4,5 тысячи человек. На территории региона развернули 42 пункта для размещения прибывших.

Вчера власти Ростовской области сообщили, что пункты временного размещения приняли 4 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В субботу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса.



Татьяна Леухина