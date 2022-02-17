«Рубин» подписал контракт с Егором Тесленко из «КАМАЗа»

Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником челнинского «КАМАЗа» Егором Тесленко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист родился 31 января 2001 года в Краснодаре. Является центральным защитником. Раньше он выступал за челнинский «КАМАЗ», краснодарские молодежные команды «Кубань» и «Урожай» и московский ЦСКА.

Соглашение с Тесленко подписано до 2026 года. Выступать в «Рубине» он будет под четвертым номером.

12 февраля у «Рубина» стартовали третьи сборы в Турции. На них казанцам предстоит сыграть три товарищеских матча. 14 февраля прошла игра с самарскими «Крыльями Советов», 17 февраля предстоит с московским «Динамо» и 21 февраля — с казахстанским «Тоболом».



Дарья Акимова