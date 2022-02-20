Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил, что есть некие признаки того, что Россия стала реализовывать план по «вторжению» на Украину. По его мнению, «этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года». Вчера президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы предпримет попытку «атаковать» Украину уже в ближайшие дни.



Татьяна Леухина