Байден: в США считают, что Россия «атакует» Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы предпримет попытку «атаковать» Украину уже в ближайшие дни. По словам политика, на то есть основания, однако доказательств намерений о нападении Байден не привел.

— Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей, — приводит слова президента США «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия в случае эскалации на Украине будет лишена доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям. Также при необходимости США введут против крупнейших финансовых институтов и госкомпаний РФ санкции.

Тем временем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. По его словам, Россия не хочет войны, однако если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, страна будет их защищать.

Вчера началась эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию. Для работы по приему беженцев из ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) на территории Ростовской области введен режим повышенной готовности.



Диана Жиленкова