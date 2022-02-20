Джонсон: российское «вторжение» на Украину может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о существовании неких «признаков» того, что Россия стала реализовывать план по «вторжению» на Украину. Об этом политик поделился в интервью BBC.

— Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года, — заявил Джонсон.

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Говоря об этом, премьер-министр Великобритании сослался на данные разведки. По его словам, в планах войск России якобы есть «окружение» Киева. Также «вторжение» может произойти не только с восточной части украинской территории, но и из Белоруссии, передает «РИА Новости».

Несколько дней назад постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ в прошлом уже «вторгалась» в некоторые части Восточной Европы. Тем не менее представители России продолжают опровергать слухи о «вторжении» на Украину.



Диана Жиленкова