Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.

«Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных», — написал спикер в своем Telegram.

Он упомянул, что Киев таким образом перечеркивает Минские договоренности. Понимая, к чему могут привести такие действия, эвакуировали своих дипломатов из Киева.

«Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш Президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», — заключил он.

Фото: pixabay.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко