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Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

01:21, 19.02.2022
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Фото: duma.gov.ru

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.

«Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных», — написал спикер в своем Telegram.

Он упомянул, что Киев таким образом перечеркивает Минские договоренности. Понимая, к чему могут привести такие действия, эвакуировали своих дипломатов из Киева.

«Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш Президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», — заключил он.

Фото: pixabay.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Маргарита Головатенко
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