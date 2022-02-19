В Ростовской области находятся более 4 тысяч беженцев ДНР и ЛНР

В Ростовской области пункты временного размещения приняли более 4 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Их обеспечили горячим питанием и медицинской помощью, передает ТАСС.



Эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась вчера. Власти республик заявили о подготовке наступления Украины на ДНР. Сегодня утром сообщалось, что в Россию эвакуировали более 3,3 тысяч граждан ДНР. Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявлял, что еще семь регионов России могут принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из Донбасса. Для них готовы организовать пункты временного размещения, обеспечения питания, в случае необходимости — медицинской помощи.



Татьяна Леухина