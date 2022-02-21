В Татарстане на авиапатрулирование лесного фонда направят 10,7 млн рублей
Министерство лесного хозяйства Татарстана объявило тендер на авиапатрулирование лесного фонда, расположенного на территории республики. Начальная цена договора — 10,7 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет РТ.
Площадь лесного фонда составляет 1225,4 тысячи га. Авиапатрулирование проводится по следующим маршрутам:
- Казань-Атня-Балтаси-Богатые Сабы-Лаишево-Казань — 282 км;
- Казань-Абди-Соколка- Заинск-Алексеевское-Тетюши-Апастово-Лаишево-Пестрецы-Казань — 568 км;
- Казань-Арск-Мамадыш-Мензелинск-Сарманово-Азнакаево-Бугульма-Альметьевск-Аксубаево-Мамыково-Базарные Матаки-Болгары –Куралово-Казань-815 км.
Оказать услугу необходимо до 1 ноября 2022 года. Подрядчика определят 24 февраля.
В декабре сообщалось, что по итогам 2021 года лесному фонду Татарстана нанесли ущерб на сумму более 56 млн рублей. Лесные инспекторы провели более 21 тысячи патрулирований.
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