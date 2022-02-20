Пять спортсменов из Татарстана стали чемпионами на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова и Ильдуса Мухарлямова. Об этом рассказали в Министерстве спорта Татарстана.

Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов из семи регионов России. Лучшие борцы были определены в 15 весовых категориях. Среди татарстанцев чемпионами в своих весовых категориях стали Иномжон Назиров, Артем Малахов, Ярослав Кобин, Эдуард Хабиуллин и Марко Козынбаев.

Также на соревнованиях представители республики получили восемь серебряных медалей и 15 бронзовых.

Сегодня сообщалось, что спортсменка из Казани Светлана Соколова завоевала серебро на чемпионате Европы по зимнему триатлону в женской индивидуальной гонке в классе «Элита». Она одолела дистанцию за 1 час 44 минуты 40 секунд.



Диана Жиленкова