Казанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате Европы по зимнему триатлону

Спортсменка из столицы Татарстана Светлана Соколова получила серебряную медаль на чемпионате Европы по зимнему триатлону в женской индивидуальной гонке в классе «Элита». Об этом рассказали в мэрии Казани.

Соревнования проходили в пятницу и субботу в итальянском городе Азиаго. Соколова одолела дистанцию за 1 час 44 минуты 40 секунд, уступив соотечественнице Дарье Рогозиной. Бронзу завоевала россиянка Анна Медведева. Таким образом, представительницы РФ заняли весь призовой пьедестал.

Тем временем Россия установила новый рекорд для отечественных команд по числу медалей на зимних Олимпийских играх. На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены получили 32 награды: шесть золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Диана Жиленкова