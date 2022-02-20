Татарстанские отельеры выиграли два суда с УК «ПЖКХ» по делу о переплате средств за вывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

Татарстанские отельеры выиграли арбитражный и апелляционный суды с ООО УК «ПЖКХ», касающиеся переплаты за услуги по вывозу мусора. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина.

Сама проблема обострилась в период пандемии, когда наблюдался простой гостиниц. Представители гостиничного бизнеса переплачивали за вывоз и захоронение мусора.

Фото: Максим Платонов

Тогда были отправлены соответствующие обращения в энергоснабжающие компании, «Водоканал» и к ООО УК «ПЖКХ». В большинстве случаев на просьбы отельеров отозвались. Например, им разрешили не платить авансовые платежи, а расчет производился день в день по показателям счетчиков.

Исключением стала УК «ПЖКХ». Во время пандемии вывоз мусора не осуществлялся, поскольку его не было. К настоящему моменту уже удалось выиграть арбитражный и апелляционный суды. Как отметила Юшутина, впереди — кассация, сообщает TourDom.ru.



Несколько дней назад сообщалось, что УК «ПЖКХ» начинает кампанию по проверке договоров на вывоз ТБО у юридических лиц, работающих в Лаишевском районе республики. В течение недели рейды пройдут в городе Лаишево, селах Сокуры, Столбище и Усады и др.

Диана Жиленкова