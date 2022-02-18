УК ПЖКХ начинает рейды по проверке у бизнеса договоров на вывоз ТБО

Фото: Олег Тихонов

Регоператор УК ПЖКХ (входит в «РТ-Инвест») начинает компанию по проверке договоров на вывоз ТБО у юридических лиц, работающих в Лаишевском районе Татарстана. В течение недели рейды пройдут в г. Лаишево, с. Сокуры, Столбище и Усады и в других населенных пунктах, сообщила пресс-служба компании.

Проверки будут проводить сотрудники регионального оператора совместно с представителями Минэкологии РТ и муниципалитета Лаишевского района РТ. В настоящее время официальные договора на вывоз ТБО имеет только каждое второе юридическое лицо. «Охват договорными отношениями составляет 50 %. Более 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ведут деятельность без соответствующих документов», — отмечается в пресс-релизе компании.

Фото: Максим Платонов

Перед началом рейдов руководство региоператора провело встречу с главами сельских поселений о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО. Совещание проходило в формате видеосвязи. В обсуждении проблемы приняли участие заместитель генерального директора УК ПЖКХ Альмир Курбанов, руководитель исполкома Анатолий Новиков, начальник ЦТУ Минэкологии РТ Радик Низамутдинов, представители администрации района и экологи.

Подобные рейдовые проверки УК ПЖКХ провело в Алексеевском районе РТ. Здесь было обнаружено, что 168 организаций, работающих без договора с регоператором, сбрасывали отходы на контейнерные площадки для населения. В результате проверок более 40 компаний подали заявки на заключение договоров на вывоз ТБО. Кроме того, был составлен список организаций, которые проигнорировали встречу и продолжают работу без соответствующих документов. Все сведения переданы для составления протоколов об административной ответственности, сообщила пресс-служба регоператора.

Луиза Игнатьева