За сутки в Татарстане выявили 3 272 заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 3 272 новых случая заболевания COVID-19. Из них 316 заражений выявлены среди детей до 18 лет. Больше всего заболевших выявлено в Казани (991) и Набережных Челнах (406). За все время пандемии коронавирусом заразились 94 585 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 285 заболевших, по данным Минздрава РТ - 241. Всего выздоровели 61 350 человек, в том числе 1 139 — за минувшие сутки. В общей сложности от инфекции скончались 1 688 татарстанцев. За сутки смертей не зафиксировано.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова