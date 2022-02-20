Главное о коронавирусе на 20 февраля: «омикрон» может стать сезонным, скачки давления у переболевших

Фото: Илья Репин

В Нижнекамске медики спасли женщину с 90%-ным поражением легких из-за COVID-19

За сутки зарегистрировано 3 272 случая заражения коронавирусом. Всего на 20 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 94 585 человек. Выздоровели за весь период 61 350 человек, в том числе 1 139 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 688 человек, за последние сутки — 0. Госпитализировали 285 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике в течение нескольких недель наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, однако в последние дни ситуация стала стабилизироваться. По его словам, для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию жителей вторым компонентом.

Всего в РТ полный курс вакцинации от COVID-19 завершили 1 908 523 человека. Также продолжается вакцинация детского населения республики. Прививку от коронавируса сделали уже 1 803 подростка. Президент добавил, что с 21 февраля татарстанцы смогут получать сертификат о перенесенном заболевании по результатам теста на антитела.

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске медики спасли женщину с 90%-ным поражением легких из-за COVID-19. 33-летняя жительница попала в больницу, когда уже не могла дышать. Ее экстренно доставили в реанимацию, где 29 дней врачи боролись за ее жизнь. Реаниматологи перевели ее на аппарат искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия была максимальной, использовали все, что можно было использовать в такой сложный момент. Во время лечения у нее случилась полная атония кишечника: орган просто перестал работать. К спасению подключились хирурги и физиотерапевты. Благодаря профессионализму врачей оперативное вмешательство не понадобилось. Женщина задышала спустя 10 дней самостоятельно.

Людям с аутоиммунными заболеваниями следует пройти обследование перед вакцинацией

За последние сутки в России выявили 170 699 новых случаев коронавируса, выздоровели 147 296 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 370 419 человек, а выздоровевших — до 12 365 238 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 745 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 345 500 человек.



За последние сутки проведено 606 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 273 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела. По его словам, антитела, которые образуются в результате вакцинации, гораздо более долгоиграющие и высокоспецифичные, чем антитела от болезни. Он добавил, что ученые столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей 6—11 лет для проведения клинических испытаний вакцины, так как почти у всех имеются антитела.

Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова заявила, что перед вакцинацией от коронавируса людям с аутоиммунными заболеваниями следует пройти обследование и лечение. По ее словам, вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации.



Фото: Илья Репин

Реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко сообщил, что возникающая при заражении коронавирусом слабость связана с застоем венозной крови. По его словам, COVID-19 приводит к сильной интоксикации организма. В связи с этим движение крови по венам замедляется, отчего получаемых питательных веществ, в том числе кислорода, оказывается недостаточно. В таком случае эксперт рекомендует понимать, что такая слабость вызвана не ленью, поэтому бороться с ней насильно не стоит. Тем не менее полный покой тоже не является выходом из ситуации. Необходимо постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовской области пока не изменилась, но уровень заболеваемости высокий. Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Также она рассказала, что около 2,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции в ближайшее время поставят в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Накануне Попова сообщила, что беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории ДНР и ЛНР, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти дооборудуют тепловизорами пункты пропуска на территорию региона эвакуированных из Донбасса мирных жителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Также для прибывающих организовали тестирование на коронавирус на базе ПВР, где их размещают.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал, что положительных тестов на коронавирус у беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовской области пока не выявлено. Он отметил, что власти России готовы в случае необходимости проводить вакцинацию прибывающих беженцев.

Главный врач-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин рассказал, что COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний. Он также отметил, что рак желудка диагностируется на первых стадиях. Притом что заболевание «абсолютно предотвратимо», 40 процентов пациентов с раком желудка погибают в течение года его развития.

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что тип питания и образ жизни стран Средиземноморского бассейна помогают перенести коронавирус максимально легко и быстро. Она объяснила, что средиземноморская диета в основном состоит из растительной пищи. Источниками белка в таком типе питания служат рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы. При этом диета связана «с высокой степенью физической активности», что «крайне важно». Врач также рассказала о пользе питания для укрепления иммунной системы.

Врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик заявил, что самые маленькие пациенты в возрасте до трех лет сегодня составляют основную группу риска наряду с пожилыми людьми по заболеваемости COVID-19. По его словам, чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит инфекционное заболевание. Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкой массой тела, перенесли внутриутробные инфекции, имеют ослабленную иммунную защиту, бронхиальную астму, онкозаболевания. Он отметил, что штаммом «омикрон» дети болеют существенно чаще, чем «дельтой», массово.

Фото: Максим Платонов

Главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло сообщила, что периодически работодатели незаконно отказываются принимать от своих сотрудников электронные больничные листы. По ее словам, в Фонд социального страхования и ассоциацию «Союз работодателей Самарской области» были отправлены письма, чтобы они помогли в решении этой проблемы. Чтобы получить документ о временной нетрудоспособности нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или позвонить на горячую линию 122. После оформляется заявка на дистанционную консультацию с медицинскими работниками с применением телемедицинских технологий, путем аудио- или видеозвонка.

Учащиеся с пятого по восьмой классы и 10-х классов Самары с 21 февраля вернутся к традиционной очной форме обучения. По решению городского оперативного штаба все учреждения дополнительного образования города до особого распоряжения продолжат занятия в дистанционном формате.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала способ отличить грипп, ОРВИ и омикрон-штамм COVID-19 и заявила, что это невозможно сделать без проведения специальных тестов. По ее словам, все три заболевания проявляются с одинаковыми симптомами. Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе.

Также она заявила, что омикрон-штамм COVID-19 может перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации позволили ему фиксироваться в верхних дыхательных путях и проникать внутрь, также следует учитывать восприимчивость слизистых оболочек и носоглотки человека к патогенам в холодную и влажную погоду, добавила эксперт.

Фото gospmr.org

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что власти столицы направили в девять регионов бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках. Она уточнила, что медиков направили в Амурскую, Курскую и Саратовскую области, Алтайский край и Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию и Нижний Новгород

Сертификаты с информацией о перенесенном коронавирусе жители Удмуртии начнут получать с понедельника 21 февраля. При предоставлении результата ПЦР-теста и сведений о количестве антител будут выдавать годовой QR-код. И полугодовой — на основании данных только об антителах. Документы автоматически загрузятся на портал Госуслуг. В Минздраве пояснили — сертификат сформируют только при наличии в справке о количестве антител информации о тест-системах и организации, выполнившей исследования. Если в выданных ранее результатах таких сведений нет, анализы придется пересдавать.

В Якутии с 21 февраля возобновят прием посетителей театры, дома культуры и другие учреждения. С конца января в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу на территории Республики Саха музеи и театрально-зрелищные учреждения республики не принимали посетителей и зрителей. Кроме этого, работодателям рекомендовали сократить количество работников, переведенных на дистанционную форму работы, с 50 до 30%. Отменили требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, торговых центров, рынков в Якутске.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил об отмене QR-кодов. По его словам, это произойдет в марте, через две недели после того, как школьники выйдут с каникул. QR-коды заменят на дополнительные посты термометрии, то есть гражданам будут измерять температуру в усиленном режиме — на входах в места большого скопления.

Фото: Максим Платонов

Врач-невролог Юлия Евсютина рассказала, что после COVID-19 увеличивается риск поражения сосудов головного мозга. Наряду с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом, COVID-19 может влиять на состояние стенок сосудов, вызывать их повреждение. Она назвала признаки острого нарушения мозгового кровообращения, при появлении которых необходимо немедленно вызывать скорую помощь: слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает обращенной к нему речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать скачки артериального давления. Он отметил, что, в отличие от головных болей, этот симптом встречается гораздо реже и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов, например ожирения или диабета.

В Австрию разрешат въезжать с отрицательным ПЦР-тестом

В мире коронавирусом нового типа на 9.21 (мск) заразились 423 066 985 человек, 5 881 507 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 460 091). На второй строчке — Индия (42 822 473), на третьей — Бразилия (28 177 367), на четвертой — Франция (22 386 566), на пятой — Великобритания (18 710 375).



Больше всего смертей зафиксировано в США (935 057). За ними следуют Бразилия (644 195), Индия (511 903), Россия (337 860, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (315 055).

Глава координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч — младший сообщил, что система закрытого «пузыря» на Олимпиаде сработала на 100% и позволила предотвратить передачу коронавируса среди участников Игр. По его словам, пиком числа спортсменов на изоляции было 4 февраля, день открытия Игр, — 48 атлетов на изоляции. Сегодня два атлета и еще шесть человек еще остаются на изоляции. 171 тест из 1,7 млн показали положительный результат внутри «пузыря». Каждый из 171 случая был отслежен на предмет близких контактов. Так что передачи вируса внутри «пузыря» не было.

Словенские власти приняли решение о снятии с 21 февраля текущего года всех эпидемиологических ограничений в промышленности, торговле, туризме, гостиничном бизнесе и других сферах услуг. Отмечается, что будут открыты ночные клубы, в сфере услуг больше не будет действовать ограничение на максимально разрешенное количество посетителей. 15 февраля Словенское агентство печати сообщило, что словенские врачи предлагают постепенно ослаблять действующие в стране ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Минздрав Австрии опубликовал постановление, по которому въезд в страну с 22 февраля разрешается не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном коронавирусе, но и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России. На минувшей неделе в Минтуризма Австрии сообщили, что въезд туристов из России будет разрешен при предъявлении теста на коронавирус с 22 февраля. В свою очередь в Минздраве республики подтвердили, что въезд из всех стран, включая Россию, будет разрешен с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген по правилу «3 «п» (привит, переболел, протестирован), то есть въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, выздоровел после заболевания или получил отрицательный результат теста.

Среднее число подтвержденных случаев ежедневного заражения коронавирусной инфекцией в Бельгии в завершающуюся неделю ощутимо сократилось по сравнению с предыдущей — на 43%. Приводя в субботу эти данные института общественного здравоохранения Sciensano, телеканал RTBF отмечает также снижение за неделю на 23% госпитализаций пациентов с диагнозом коронавирус. Постепенное улучшение в стране статистики по COVID-19 продолжается. Власти объясняют это высоким уровнем вакцинации населения. В Бельгии 79,6% всего населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Полный цикл вакцинации прошли 78%. И 59,5% сделали бустерную прививку.

Улучшение эпидемиологических показателей в Италии власти объясняют хорошим уровнем вакцинации, одним из самых высоких в Европе, который приближается к 90% населения старше 12 лет. Итальянских инфекционист, директор клиники инфекционных заболеваний в Генуе «Сан-Мартино» Маттео Бассетти рассказал, что используемые вакцины в 2/3 случаев препятствуют заражению, в 1/3 — не защищают. Но при 50 млн вакцинированных нормально, что часть заражается, но переносит вызываемое коронавирусом заболевание в очень легкой форме. Продолжительность заражения у вакцинированного примерно в два раза короче по времени, чем у непривитого, и в среднем длится 4 дня.

Максим Кокунин