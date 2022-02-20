В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Фото: Максим Платонов

В Татарстане одна из наиболее высоких заработных плат предлагается главному программисту 1С в Набережных Челнах. Он может получать до 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в сервисе «Работа.ру».

Так, у кандидата на эту должность должен быть опыт работы от 3 лет. Также соискатель должен уметь взаимодействовать с нетиповыми конфигурациями 1С, создавать инструкции и проводить обучение.

Фото: realnoevremya.ru

Разработчик хранилищ данных в Сбер может рассчитывать на зарплату от 160 тысяч рублей, а установщик ПВХ-окон — до 145 тысяч рублей.



В Казани ищут прораба участка КИПиА, которому готовы платить до 127 тысяч рублей в месяц. Для трудоустройства необходимо иметь профильное образование не ниже среднего специального, опыт работы от 3 лет. Сотруднику нужно руководить бригадами электромонтажников, контролировать соблюдение технологической последовательности производства работ и др.

А в Альметьевске разработчик мобильного приложения может получать до 90 тысяч рублей. Соискателю нужно иметь опыт работы от 3 лет, высшее образование и знать языки С#, .Net, Xamarin, JSON, REST, HTTP.



Недавно в Челнах назвали самые низкооплачиваемые профессии. Среди них — врач спортивной медицины, музыкальный руководитель и воспитатель.

Диана Жиленкова