В Челнах назвали самые низкооплачиваемые профессии

В Набережных Челнах самыми низкооплачиваемыми стали профессии, относящиеся к бюджетной сфере. Об этом рассказали в Центре занятости населения города.

Например, врач по спортивной медицине и музыкальный руководитель могут получать 14,2 тысячи рублей, воспитатель — 14,4 тысячи рублей, кухонный работник, уборщик производственных и служебных помещений — 15 тысяч рублей, передают «Челнинские известия».

В то же время, наиболее высокие заработные предложения наблюдаются в вакансиях для стоматологов и программистов. Они могут зарабатывать 100 тысяч рублей.



В этом месяце эксперты назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии за январь 2022 года в столице Татарстана. Лидерами списка стали программист 1C, разработчик роботов и директор магазина в крупной розничной сети.

Диана Жиленкова