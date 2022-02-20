Эксперт объяснил, почему возникает слабость при заражении COVID-19

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Возникающая при заражении коронавирусом слабость связана с застоем венозной крови. В таком случае нужны умеренные нагрузки, однако бороться с проблемой насильно не рекомендуется, считает невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко.

По его словам, COVID-19 приводит к сильной интоксикации организма. В связи с этим движение крови по венам замедляется, отчего получаемых питательных веществ, в том числе кислорода, оказывается недостаточно.

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В таком случае эксперт рекомендует понимать, что такая слабость вызвана не ленью, поэтому бороться с ней насильно не стоит. Тем не менее полный покой тоже не является выходом из ситуации. Необходимо постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня.

— Если слабость выраженная, начинать можно с коротких, 10-минутных прогулок три раза в день. Ориентироваться стоит на свое состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем, — приводит слова Руденко ТАСС.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% россиян не лечат постковидный синдром. Среди наиболее его частых симптомов — слабость.

Диана Жиленкова