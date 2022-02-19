Минниханов поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебром на соревнованиях в Пекине

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженку Казани Евгению Тарасову и Евгения Морозова со вторым местом в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Правительственную телеграмму направили в Казань и Москву.

«Это была настоящая борьба сильнейших спортсменов мира, невиданных эмоций и запредельного напряжения. Но вы, вместе пройдя множество испытаний, проявили настоящую силу духа и показали свой чемпионский характер», — говорится в тексте поздравления.

Отдельно Минниханов выразил слова благодарности Максиму Транькову и Этери Тутберидзе.

«Мы гордимся, что именно Вы, Евгения, уроженка Татарстана, талантливая, целеустремленная спортсменка, в паре с замечательным фигуристом Владимиром Морозовым внесли свой большой вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире», — написано в телеграмме.



В заключении президент Татарстана поблагодарил дуэт за высокое мастерство, минуты радости и пожелал спортсменам неизменной удачи и еще много ярких побед.

Сегодня Тарасова и Морозов завоевали серебро с результатом 239,25 балла. На третьем месте оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми — у них 220,50 балла.

Татьяна Леухина