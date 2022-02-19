Вице-президент США: НАТО подготовила пакет серьезнейших санкций против России

Союзники по НАТО готовят пакет серьезнейших санкций против России. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Россия продолжает сужать окно возможностей к диалогу, заявляя между тем, что готова к нему, — заявил она.

Ограничительные меры будут направлены против российских финансовых институтов, ключевых сфер экономики и промышленности. По мнению Харрис, эти санкции нанесут серьезный урон по экономике России, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Вчера о подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.



Сегодня президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы предпримет попытку «атаковать» Украину уже в ближайшие дни. В Белом доме предупреждали, что Россия в случае эскалации на Украине будет лишена доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям.



Татьяна Леухина