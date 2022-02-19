В Татарстане за сутки привились от COVID-19 3 521 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане привились от COVID-19 за сутки 3 521 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

За весь период прививку первым компонентом сделали 2 450 123 татарстанца. Полностью вакцинированы 1 908 523 жителя республики. Ревакцинацию прошли уже 229 500 человек.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже 1 803 подростка. Процедура проводится строго с согласия родителей.

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина