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В Татарстане за сутки привились от COVID-19 3 521 человек

14:13, 19.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились от COVID-19 3 521 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане привились от COVID-19 за сутки 3 521 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

За весь период прививку первым компонентом сделали 2 450 123 татарстанца. Полностью вакцинированы 1 908 523 жителя республики. Ревакцинацию прошли уже 229 500 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня на субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже 1 803 подростка. Процедура проводится строго с согласия родителей.

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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