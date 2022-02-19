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Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

13:17, 19.02.2022
Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине
Фото: olympic.ru

Российский лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, передает «РИА Новости».

Сегодня Большунов завоевал золото в масс-старте и тем самым стал трехкратным олимпийским чемпионом. Это уже третья золотая медаль спортсмена — ранее на Олимпиаде он занял первое место в скиатлоне и в эстафете.

Сейчас на счету российской сборной 29 медалей: шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых. Напомним, зимние Олимпийские игры открылись в Пекине 4 февраля. Церемония закрытия состоится уже завтра.

Диана Жиленкова
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