В ДРКБ прооперировали девочку, у которой смешались мочевая и половая системы

Врачи ДРКБ прооперировали девочку со сложным врожденным пороком. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Как пояснили в ведомстве, с пациентом медучреждение уже знакомо. В раннем возрасте хирурги уже выполняли разделение прямой кишки и мочеполовой системы. Однако по мере взросления у пациента возникли другие проблемы: моча сначала попадала во внутренние половые органы и только потом выходила наружу.

Фото: Максим Платонов

Врачи провели формирование дистальной части вагинального канала и уретропластику. Операция длилась пять часов. По словам врачей, пациенту необходима дальнейшая коррекция для полноценной взрослой жизни.



Также в этом месяце в ДРКБ хирурги провели уникальную операцию по удалению врожденной аневризмы двухмесячной девочке. В мировой литературе описано только 14 подобных операций среди детей.



Диана Жиленкова