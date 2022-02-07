В Казани в ДРКБ провели уникальную операцию по удалению врожденной аневризмы двухмесячной девочке

Фото: пресс-служба ДРКБ

В Детской республиканской клинической больнице в Казани была проведена уникальная операция по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячной девочке весом чуть больше пяти кг. Об этом сообщает пресс-служба ДРКБ.

В мировой литературе описано только 14 подобных операций у детей. При этом минимальный возраст пациента составлял шесть месяцев. У девочки-пациентки ДРКБ аневризма вызывала ишемию конечности, а это обеднение кровотока. По словам лечащего врача ребенка Дмитрия Осипова, с ростом образования нарастала отечность руки и уменьшалась ее подвижность. Малышке грозила атрофия предплечья и кисти. К моменту операции пульс на артериях предплечья не определялся, поэтому нельзя было медлить.

Аневризмой называется выпячивание стенок кровеносных сосудов, происходящее из-за растяжения и утончения тканей. В результате образуется мешок, давящий на соседние органы и затрудняющий их нормальную работу.

Маленькая пациентка была выписана из стационара на четырнадцатые сутки. Контрольным УЗИ подтвердилось нормальное кровоснабжение руки. С момента операции прошло три месяца, и сейчас девочка себя хорошо чувствует.

Фото: пресс-служба ДРКБ

В декабре прошлого года в ДРКБ врачи удалили кисту надгортанника 14-летнему мальчику из Апастово, не прибегая к наложению трахеостомы. Мальчик до этого обратился к ЛОРу с жалобой на то, что ему что-то мешает при глотании. Врач направил мальчика в больницу. Здесь специалисты обнаружили кистоподобное образование за языком и срочно провели операцию.

Дарья Акимова