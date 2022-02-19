В этом году в Татарстане капитально отремонтируют 769 многоквартирных домов

В текущем году в Татарстане в программу капитального ремонта многоквартирных домов войдут 769 объектов общей площадью 4,7 млн «квадратов». На реализацию программы предусмотрели более 6,4 млрд рублей. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

По словам министра, стартует активная работа по реализации республиканских программ строительства и капремонта жилищного фонда, социальных объектов, а также программ в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего распоряжениями республиканского правительства утверждается 31 программа. На данный момент из них утверждены 26. Еще по трем программам в кабмин РТ поступили проекты распоряжений.

Вчера сообщалось, что по итогам 2021 года в Татарстане собираемость взносов на капремонт многоквартирных домов превысила 100%. В целом по России собираемость взносов в среднем увеличилась почти на 1% и составила 97,1%.

Диана Жиленкова