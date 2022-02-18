В 2021 году в Татарстане собираемость взносов на капремонт многоквартирных домов превысила 100%

В 2021 году в России собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в среднем возросла почти на 1% и составила 97,1%. Татарстан вошел в число регионов, где были зафиксированы наиболее высокие показатели.

Так, в республике собираемость взносов на капремонт превысила 100%. Подобная динамика также наблюдается в Московской, Новгородской, Тюменской областях, Пермском крае и Карачаево-Черкесии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отметили в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), наиболее высокие результаты проведения работы по сбору образовавшихся долгов достигнуты регионами Северо-Кавказского федерального округа, передает ТАСС.

Вчера стало известно, что в Авиастроительном районе Казани капитально отремонтируют три дома. Капремонт пройдет в домах №2 по улице Желябова, №12 по улице Молодежной и №4 по улице Пржевальского.

Диана Жиленкова