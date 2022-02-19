В Росавтодоре обсудили реализацию маршрута Казань — Екатеринбург

Фото: Росавтодор

В Росавтодоре обсудили реализацию проекта автомобильной дороги Казань — Екатеринбург, сообщили в федеральном дорожном агентстве.



ФКУ Упрдор «Приуралье» ведет подготовку к строительству скоростной магистрали, которая пройдет через три района Республики Башкортостан — четырехполосная трасса первой технической категории протяженностью около 65 км станет дублером существующего участка трассы М-7 «Волга». На участке завершены геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Инженерные изыскания выполнены уже на 90%.

В этом году начато строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов — четырехполосной дороги первой технической категории. Запланировано строительство двух транспортных развязок — в районе села Шингальчи и на пересечении с региональной дорогой Челны — Альметьевск, а еще двух путепроводов. Построят восемь мостов — через реки Аланка, Кляткина, Авлашка, Аштылга, Тимерсу и ручьи. В районе сел Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес установят шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 км.

Строительство обхода Нижнекамска и Челнов планируется в три этапа. Проектная документация первого этапа с мостовым переходом через реку Кама разрабатывается. По второму этапу заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы. Проектная документация по третьему этапу находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Общая протяженность обхода составит 81 км.

Фото: Росавтодор

Правительство России сейчас прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию. Сейчас на участке Москва — Казань задействованы 15 тысяч рабочих. Уже в июле на стройку выйдут 38 тысяч человек.

На прошлой неделе «Автодор» сообщил, что во время строительства скоростной трассы М-12 возводятся 10 из 19 транспортных развязок. В Татарстане их будет три. В конце декабря стало известно, что стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей.

Маргарита Головатенко