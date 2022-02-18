Мухаметшин: у Зеленодольского района имеются резервы для улучшения рейтинговых показателей

Фото: кадр видео

Сегодня состоялось совместное заседание Советов Зеленодольска и Зеленодольского района. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в сопровождении главы района Михаила Афанасьева посетил ряд социальных объектов Зеленодольска и ознакомился с ходом реализации республиканских программ.

В Молодежном центре «Порт» около года назад завершился капремонт. Здесь открылись несколько классов для занятий творчеством и IT-класс, в котором разрабатывают игры и приложения. Еще один важный для Зеленодольска объект — строящийся центр культурного развития. Здесь будет филиал Ассамблеи народов Татарстана., открытия которого ждут в апреле. Еще в районе в этом году откроют школу на 1 224 места, а в Осиново появится новая поликлиника

Среди районов республики Зеленодольск занимает второе место по выручке от сельского хозяйства — 9 млрд рублей. Динамику показывают и крупные промышленные предприятия.

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев сообщил, что в районе не хватает медицинских кадров — обеспеченность врачами в районе составляет лишь 57%, хотя он участвует во всех программах, в том числе в «Земском докторе».

Фарид Мухаметшин призвал поддерживать малый и средний бизнес, развивать уже имеющиеся индустриальные площадки и максимально эффективно использовать сельхозресурсы. По вопросу нехватки врачей — максимально участвовать во всех республиканских и федеральных программах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Михаил Афанасьев говорил, что для решения проблемы нехватки врачей руководство муниципалитета работает с Казанским государственным медицинским университетом. В частности, заключаются договоры по целевому обучению, оплачивается учеба студентов-медиков.

Маргарита Головатенко