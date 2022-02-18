В ЛНР приостановили работу общеобразовательных учреждений

В ЛНР приостанавливают работу общеобразовательных учреждений в связи с эвакуацией населения, детей распускают по домам.

«Учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки, все что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса», — заявил министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко.



Известно, что Минобразования ЛНР также заявило об эвакуации интернатов и детских домов в Россию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.

Ранее в этот день руководители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации граждан в Россию.

По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс — украинские войска уже готовы реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Маргарита Головатенко