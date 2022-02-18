Песков заявил, что вопрос нелегальной миграции требует особого внимания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема борьбы с нелегальной миграцией требует особого внимания властей и обсуждается на уровне руководства страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, мигрантов власти страны приветствуют. Но в среде нелегальных мигрантов существует повышенный уровень преступности, поэтому такой вопрос требует особого внимания властей.

Фото: Максим Платонов

Накануне, выступая на коллегии МВД, российский лидер Владимир Путин заявил, что против мигрантов, нарушающих российские законы, нужно принимать самые жесткие меры, в том числе высылку из России и запрет въезда на территорию страны. Он добавил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на прошлой неделе, что в России возрос на треть приток мигрантов. Их количество увеличивается после спада в ряде государств антиковидных мер.



Дарья Акимова