Песков заявил, что вопрос нелегальной миграции требует особого внимания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема борьбы с нелегальной миграцией требует особого внимания властей и обсуждается на уровне руководства страны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, мигрантов власти страны приветствуют. Но в среде нелегальных мигрантов существует повышенный уровень преступности, поэтому такой вопрос требует особого внимания властей.
Накануне, выступая на коллегии МВД, российский лидер Владимир Путин заявил, что против мигрантов, нарушающих российские законы, нужно принимать самые жесткие меры, в том числе высылку из России и запрет въезда на территорию страны. Он добавил, что эффективная борьба с экстремизмом связана с миграционной сферой.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на прошлой неделе, что в России возрос на треть приток мигрантов. Их количество увеличивается после спада в ряде государств антиковидных мер.
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