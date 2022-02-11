Медведев: в 2021 году приток мигрантов в Россию возрос на треть

В России увеличивается приток мигрантов. В 2021 году он возрос на треть, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, количество мигрантов увеличивается после спада в ряде государств антиковидных мер. Каждый год в РФ прибывает несколько миллионов иностранцев. Чаще всего это граждане граничащих с Россией государств.

Фото: Олег Тихонов

Медведев добавил, что в настоящее время в стране численность наиболее крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек, передает ТАСС.

В прошлом месяце председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов в РФ нужно усовершенствовать миграционные процессы. Он отметил, что в основном преступления совершают граждане центральноазиатских республик.

Диана Жиленкова