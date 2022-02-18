В Татарстане перед судом предстанет житель Буинского района, устроивший смертельное ДТП

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Буинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



11 июля 2021 года мужчина в нетрезвом состоянии управлял мотоблоком «Нева» с тележкой. В ней находился 45-летний житель деревни Старые Бурундуки. В деревне Чувашский Сарыкамыш Буинского района РТ на пересечении улицы Советской с трассой Казань — Ульяновск обвиняемый совершил столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП пассажир мотоблока скончался на месте от травм.

Свою вину фигурант полностью признал. Уголовное дело направили в Буинский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура РТ

Также в Татарстане пойдет под суд 42-летний водитель такси из Марий Эл. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Дарья Акимова