В Татарстане перед судом предстанет водитель такси, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане пойдет под суд 42-летний водитель такси из Марий Эл. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, находясь за рулем автомобиля Kia Rio с тремя пассажирами в салоне, следовал по автодороге Казань — Оренбург — Ак Булак, которая проходит по территории Приволжского района Казани.

Фото: прокуратура РТ

Затем обвиняемый уснул за рулем и столкнулся с компактным грузовиком Hyndai, который принимал участие в дорожно-ремонтных работах. В результате ДТП погиб 48-летний пассажир такси. Также тяжелые травмы получили остальные пассажиры и сам водитель.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.

Также сегодня стало известно, что прокуратура Казани направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, произошедшем на переправе в Верхнеуслонском районе. Напомним, 32-летний житель Азербайджана, находясь за рулем самосвала КАМАЗ, врезался в автомобиль Audi Q5, который ожидал очередь на паромной переправе Верхний Услон — Аракчино. Затем машины оказались в воде. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте.



Диана Жиленкова